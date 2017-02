Unterföhring (ots) - Marktführer - Der Donnerstag ist wieder schön! Die ProSieben Erfolgs-Show "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" startet hervorragend glamourös in die zwölfte Staffel. 17,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten gestern Abend die erste Folge. Damit feiert GNTM den erfolgreichsten Start seit fünf Jahren.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



Alle Infos und exklusive Previews zu GNTM gibt es immer auf www.prosieben.de/topmodel



Aktuelle Informationen und Bilder zum Download finden Sie immer auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/topmodel2017



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 10.02.2017 (vorläufig gewichtet: 09.02.2017)



