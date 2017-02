Das zweitgrößte Bankhaus Deutschlands hat in dieser Woche ihre Jahreszahlen vorgelegt und sorgte für Enttäuschung bei den Anlegern - diese nahmen die Meldung gleich zum Anlass die Papiere aus ihren Depots zu werfen und schicken die Aktie auf Talfahrt.

Noch im Sommer 2016 lag der Kurs der Commerzbank-Aktie praktisch am Boden und tendiert um 5,17 Euro herum - erst Anfang August kam es zu einer leichten Verbesserung des angeschlagenen Chartbildes und erlaubte es einen Anstieg an die Widerstandszone um 7,85 Euro bis Jahresende zu vollziehen. Nach einem Rücklauf zurück auf den EMA 50, arbeitete sich die Aktie auf ein aktuelles Jahreshoch von 8,49 Euro weiter hoch, doch seit Ende Januar herrscht wieder klare Abgabebereitschaft unter den Investoren, was mit dem schwachen Zahlenwerk vom Donnerstag nun zu einem handfesten Trendbruch führen könnte und daher tendenziell Short-Positionen interessanter ...

