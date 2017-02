Original-Research: ABO Invest AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest AG

Unternehmen: ABO Invest AG ISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Wiederaufnahme der Coverage

Empfehlung: BUY seit: 10.02.2017 Kursziel: 2,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat eine Researchstudie zu ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal nimmt die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR2,40 wieder auf.

Zusammenfassung: Die ABO Invest AG betreibt ein international sehr gut diversifiziertes Windparkportfolio mit einer Kapazität von ca. 130 MW. Die Aktie bietet Teilhabe an einem sehr soliden Substanzwert mit klarer Wachstumsperspektive. Langfristig garantierte staatliche Förderungen sorgen für sichere und stabile Cashflows. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR2,40 wieder auf.

Abstract: ABO Invest operates an internationally very well diversified wind farm portfolio with a capacity of ca. 130 MW. The stock offers participation in a very solid appraised asset value with a clear growth perspective. State support schemes with long-term guarantees provide for secure and stable cash flows. We reinitiate coverage with a Buy recommendation and a EUR2.40 price target.

