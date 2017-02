Dem jungen australischen Goldproduzenten Blackham Resources Ltd. (ASX: BLK; WKN: A0KFUC; ISIN: AU000000AEK4) kann die Unternehmensentwicklung nicht schnell genug gehen. Um für die Vorarbeiten der geplanten Ausbaustufe II der Produktion (über 200.000 Unzen Gold jährlich) und für ein neues 60.000 Meter umfassendes Bohrprogramm die nötigen Mittel zur Verfügung zu haben, wurde über eine Aktienausgabe frisches Kapital eingesammelt. Als leitende Verantwortliche für die Kapitalaufnahme fungierten Canaccord Genuity (Australia) Ltd und Petra Capital. 51,47 Mio. Aktien werden zu einem Preis von AUD 0,68 je Aktie vergeben. Dies entspricht einem Abschlag von 9% gegenüber dem gemittelten Wert der letzten 10 Tage vor der Handelsaussetzung am 8. Februar 2016. Für Cannacord und Petra Capital wurden 5% Provision...

Den vollständigen Artikel lesen ...