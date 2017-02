St. Gallen (ots) -



Die diesjährige Debrunner Acifer Trophy geht an den

Heizungsinstallateur Mario Eggerschwiler. Der junge Berufsmeister aus

Schenkon hat sich mit einer engagierten Leistung unter sämtlichen

Berufs-Schweizermeistern als Gewinner durchgesetzt. Als Belohnung für

dieses grossartige Resultat hat Mario Eggerschwiler von Debrunner

Acifer, Gold Sponsor des SwissSkills Team, für ein Jahr die

Autoschlüssel des Schweizermeister Audi A1 erhalten.



Die Schweizer Berufsmeisterschaften 2016 (SwissSkills

Competitions) haben einmal mehr gezeigt, zu welchen Höchstleistungen

die talentierten und motivierten Schweizer Lehrlinge fähig sind.

Unter dem Teilnehmerfeld der gemeldeten Berufs-Schweizermeister hat

Mario Eggerschwiler, Heizungsinstallateur aus Schenkon (LU) den

höchsten Punktequotienten erreicht. Gemeinsam mit den anderen

Berufsmeistern wurde er am SwissSkills Day in Bern von Bundesrat

Johann Schneider-Ammann, Vorsteher des Eidgenössischen Departements

für Wirtschaft, Bildung und Forschung, ausgezeichnet.



Der Heizungsinstallateur Mario Eggerschwiler hat mit 578.50

Punkten ein hervorragendes Resultat erzielt und so absolut verdient

die diesjährige Debrunner Acifer Trophy gewonnen. Als Belohnung für

die herausragende Leistung hat ihm Debrunner Acifer

Gruppenleitungs-Mitglied Patrik Forster die Autoschlüssel für den

SwissSkills Schweizermeister-Audi A1 feierlich überreicht. Das Auto

steht ihm als Gewinner der Debrunner Acifer Trophy nun während eines

Jahres zur freien Fahrt zur Verfügung. Damit möchte Debrunner Acifer

als Gold Sponsor des SwissSkills Team, der Schweizer

Berufsnationalmannschaft, die jungen Berufstalente der Schweiz

zusätzlich zu Höchstleistungen anspornen.



Die Basis für den Berufsmeistertitel hat Mario Eggerschwiler laut

seinem Arbeitgeber, der Grüter Hans AG, durch seine grossartigen

Resultate an den Lehrabschlussprüfungen gelegt. Diese Leistung hat

ihm die Teilnahme an der Schweizermeisterschaft für Gebäudetechnik

erst ermöglicht. «Mit seiner Perfektion und Schnelligkeit durfte

Mario den Titel Schweizermeister als Heizungsinstallateur

entgegennehmen», heisst es von der Grüter Hans AG. Debrunner Acifer

gratuliert Mario Eggerschwiler herzlich zu diesem herausragenden

Ergebnis und wünscht ihm für die weitere Zukunft viel Erfolg.



Debrunner Acifer



Die Debrunner Acifer AG wurde vor über 260 Jahren gegründet und

gehört heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz.

Debrunner Acifer ist ein kompetenter B-2- B Handelspartner für

Bewehrungen und Bewehrungstechnik, Stahl und Metalle,

Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Spenglerei- und

Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und

Arbeitsschutz. Das Unternehmen besteht aus über 26 Standorten in der

ganzen Schweiz und bildet rund 150 Lehrlinge aus.



Die traditionsreiche Schweizer Firmengruppe verfügt zusätzlich zu

zahlreichen regionalen Lager und Verkaufsstandorten auch über

umfangreiche Anarbeitungskapazitäten und ein breites Sortiment - über

160'000 Artikel. Diese Produkte lassen sich mittels Facettenfilter

einfach und schnell auch im E-Shop von Debrunner Acifer bestellen -

bei Bedarf auch von Tablets und Smartphones aus. Die Debrunner Koenig

E-Business Plattform wurde an der «Best of Swiss Web Award Night

2014» in der Kategorie Business mit Bronze ausgezeichnet. Beim Swiss

E-Commerce-Award erreichte der Debrunner Acifer Onlineshop eine

Platzierung in den Top 5.



Bei Profi-Handwerkern und KMUs sind die eigenen Handwerkerzentren

sehr beliebt. Debrunner Acifer führt an 22 Standorten in der Schweiz

ein breites Lagersortiment mit Werkzeugen und Maschinen,

Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik,

Spenglerhalbfabrikaten, Wasserversorgung und Tiefbauprodukten.



Weitere Informationen: www.d-a.ch.



