Bereits gestern verlor die Commerzbank-Aktie nach Veröffentlichung der Jahreszahlen 2,28% an Wert - heute geht es erneut über 2% in den Keller. Und der Schock geht weiter. So hat das Analysehaus S&P Global die Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal von "Hold" auf "Strong Sell" abgestuft und das Kursziel auf 6,50 Euro belassen. Der Gewinn sei gesunken und die Eigenkapitalrendite...

Den vollständigen Artikel lesen ...