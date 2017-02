Lauda-Königshofen - Bayer-Aktie steuert ihre Jahreshochs an - Chartanalyse Das Jahr 2016 über tendierte die Aktie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) überwiegend in einer volatile Seitwärtsphase zwischen 83,45 und ein 112,00 Euro seitwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

