Berlin - Der Preisauftrieb am deutschen Immobilienmarkt hielt auch 2016 unvermindert an, so der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: So stieg der auf Basis echter Transaktionsdaten ermittelte vdp-Immobilienpreisindex im Jahresdurchschnitt um 6,5% (2015: + 5,0%).

