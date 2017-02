Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen von 28,00 auf 28,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Industriesparte dürften der Vorsteuergewinn und der Barmittelzufluss steigen, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Freitag. Das höhere Kursziel für die Aktien des Industrie- und Stahlkonzerns begründete er mit niedrigeren Schätzungen für die Pensionsverpflichtungen. Nach der zuletzt recht schwachen Kursentwicklung ergebe sich nun eine gute Einstiegsgelegenheit./la/zb

ISIN: DE0007500001