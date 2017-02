Der Verfall der Stahlpreise hat der Branche schwer zu schaffen gemacht. Nun geht es wieder aufwärts. Der weltgrößte Stahlhersteller schreibt erstmals nach vier Verlustjahren schwarze Zahlen.

Der weltgrößte Stahlhersteller Arcelor-Mittal profitiert von der Erholung der Stahlpreise. Nach vier Verlustjahren in Folge verdiente der Thyssen-Krupp-Rivale im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden US-Dollar (1,7 Milliarden Euro). "2016 war ein Jahr des Fortschritts für Arcelor-Mittal, geprägt von einem sich bessernden Marktumfeld", sagte Konzernchef Lakshmi Mittal am Freitag in Luxemburg. 2015 war noch ein Verlust von 7,9 Milliarden Dollar angefallen.

Mittal zeigte sich auch fürs laufende Jahr hoffnungsvoll: "Wir sind mit Rückenwind ins Jahr 2017 gestartet." Die gestiegene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...