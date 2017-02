Frankfurt - Der allgemeine Zinsanstieg an den Rentenmärkten belastete auch die europäischen Unternehmensanleihen, so die Experten von Union Investment.Während der Staatsanleihesektor (iBoxx Euro Sovereign) unter dem Eindruck steigender Inflation und der US-Politik auf Indexebene 2,1 Prozent verloren habe, seien Unternehmensanleihen mit Rating Investment Grade (BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, ER00) mit minus 0,6 Prozent vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Hierzu dürften nicht zuletzt die Ankäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) beigetragen haben. Die EZB habe vor nicht allzu langer Zeit eine Verlängerung der Ankäufe bis Ende 2017 beschlossen, was für anhaltende Markstabilität gesorgt habe. Die Risikoprämien (Spreads) hätten sich per saldo leicht um zwei auf 74 Basispunkte ausgeweitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...