Bonn - Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zeigte gestern eine Gegenbewegung zu ihren deutlichen Rücksetzern der vergangenen Tage und kletterte um 5 Basispunkte auf 2,40%, so die Analysten von Postbank Research.Maßgebliche Impulse für diese Bewegung seien dabei nicht auszumachen gewesen. Am deutschen Rentenmarkt hätten die Renditen den Anstieg in abgeschwächter Form nachvollzogen. 10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,31% beziehungsweise -0,44% um jeweils einen Basispunkt über ihrem Niveau vom Vortag rentiert. Die 2-jährige Bundrendite habe um 2 Basispunkte auf -0,77% zugelegt. (10.02.2017/alc/a/a)

