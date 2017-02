Frankfurt am Main - Der sentix Fonds Aktien Deutschland (ISIN DE000A1J9BC9/ WKN A1J9BC) investiert als Basisinvestment in deutsche Standardwerte, so die Experten von sentix Asset Management.Der Investitionsgrad des Aktienfonds solle vorwiegend über den Einsatz von Derivaten (Futures und Optionen) gesteuert werden. Die Signale für Käufe und Verkäufe würden auf einem Behavioral Finance-Ansatz basieren, der die Psychologie der Anleger analysiere und hieraus konträre wie auch prozyklische Strategien ableite. Die sentix-Indikatoren würden hierbei als Signalgeber dienen. Wesentliche Kriterien seien Anlegervertrauen, Investitionsverhalten, Sentiment und Preisanalyse.

