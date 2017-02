Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 5. Februar veröffentlichte die Chengdu Hi-Tech Zone in Westchina ihren wirtschaftlichen Entwicklungsplan: Bis 2020 wird die Chengdu Hi-Tech Zone in ihrem Bemühen, neue Talente aus aller Welt zu gewinnen, eine kumulierte Investition von 5 Milliarden RMB (etwa 730 Millionen USD) vornehmen, während weitere 10 Milliarden RMB hinzugefügt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer wissenschaftlichen und technologischen Innovationssysteme zu vergrößern.



Die Chengdu Hi-Tech Zone gilt als einer der neuen Industrieparks in China, der am meisten Silicon Valley ähnelt. Ende letzten Jahres wurde in diesem Gebiet das "J. Michael Bishop Institute of Cancer Research" gegründet, das nach dem gleichnamigen Nobelpreisträger in Physiologie oder Medizin J. Michael Bishop benannt ist. Insofern hat die Chengdu Hi-Tech Zone tatsächlich insgesamt vier Nobelpreisträger angezogen, um hier Forschungsinstitute einzurichten.



Als Chinas vierte Offshore-Basis für ausländische Talente richtete die Chengdu Hi-Tech Zone 2016 einen Innovations- und Unternehmer-Investmentfonds für Offshore-Talente aus dem Ausland ein, um die Implementierung eines Offshore-Unternehmer-Modells im Sinne von "Registrierung vor Ort, Inkubation im Ausland und Betrieb in aller Welt" zu erkunden. Ende 2016 hatte die Chengdu Hi-Tech Zone 102 Mitglieder vom "Thousand Talents Plan" des Landes und 286 Mitglieder des "Thousand Talents Plan" der Provinz Sichuan organisiert und insgesamt 269.000 inländische sowie ausländische hochkompetente Talente sowie Talente, die dringend von verschiedenen Branchen benötigt werden, angelockt.



Dieser von der Chengdu Hi-Tech Zone geschaffene 5 Millionen RMB Fonds für Talente soll im Verlauf von fünf Jahren genutzt werden, um 10.000 hochkarätige Innovations- und Unternehmer-Talente aus aller Welt zu gewinnen.



