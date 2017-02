Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) Rückendeckung für ihre umstrittene "Bauernregel"-Kampagne gegeben. "Es ist ein absurdes Theater, das vor allem von Union und Bauernverband gespielt wird", sagte Hofreiter der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Die Kampagne von Hendricks lege den Finger in die Wunde. Der Grünen-Politiker übte aber auch Kritik. "Mit cleveren Sprüchen ist alleine auch nichts erreicht." Es brauche eine Trendumkehr hin zu einer umwelt- und tierfreundlicheren Landwirtschaft, weg von zu viel Gülle im Grundwasser, Giften im Acker und Tierqual, sagte Hofreiter.



