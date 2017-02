Von Kosaku Narioka und Willa Plank

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Trump-Rally ist wieder da. Zum Wochenschluss hat US-Präsident Donald Trump mit einer vagen Andeutung die asiatischen und australischen Börsen deutlich befeuert. Damit folgen die asiatischen Handelsplätze den guten Vorgaben der Wall Street, die Trump auf neue Rekordhochs gehievt hatte. Trump hatte angekündigt, dass er in den kommenden Wochen "phänomenale Steuerpläne" vorstellen werde. Es war allerdings nicht klar, ob sich die Pläne nur auf die Industrie beziehen oder eine breitere Reform des US-Steuersystems umfassen. Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte später, der Plan ziele sowohl auf die Wirtschaft als auch auf individuelle Steuerzahler.

In Tokio machten die Aktienkurse daraufhin den höchsten Satz nach oben seit einem Monat - auch befeuert von einem zum Yen deutlich aufwertenden US-Dollar. Für den Nikkei-225 ging es um 2,5 Prozent auf 19.379 Punkte nach oben. Auch an den anderen Plätzen stiegen die Aktienindizes: Der Schanghai-Composite legte um 0,4 Prozent auf 3.197 Zähler zu, der HSI in Hongkong gewann 0,2 Prozent. Beflügelt von guten Handelsdaten kletterte der HSI zwischenzeitlich sogar auf ein Viermonatshoch. Zudem hatte Trump sich in einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur "Ein-China-Politik" bekannt. Zuletzt hatte Trump Taiwan politisch aufgewertet. Die Volksrepublik China betrachtet Taiwan als abtrünnigen Teil des eigenen Landes und erkennt die Unabhängigkeit des Inselstaates nicht an.

Auf den ersten Blick gute Daten aus China

Zudem gab es gute Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte. Die Exporte Chinas waren im Januar deutlicher gestiegen als erwartet. Dies wurde als Zeichen gewertet, dass sich die Auslandsnachfrage nach Waren aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft wieder erholt hat. Die Importe legten im Januar ebenfalls stärker als vorausgesagt zu. Dass Hongkong zum Handelsende hin die Aufschläge nicht komplett behaupten konnte und stattdessen Gewinnmitnahmen einsetzten, lag auch an kritischen Stimmen zu den Handelsdaten. Analysten verwiesen auf den Einfluss des Neujahrsfestes auf die Handelsbilanz. Die Daten ließen sich nur schwer um das variable Fest bereinigen, daher sei die Aussagekraft nicht sehr hoch, hieß es.

Trump beflügelt Greenback

Der US-Dollar legte nach den Trump-Aussagen auf breiter Front zu. Der Greenback kletterte auf zuletzt 113,64 Yen nach 112,32 Yen vor den Aussagen zur Steuerpolitik am Vortag. Das zunächst viel beachtete Gipfeltreffen zwischen dem japanischen Ministerpräsident Shinzo Abe und Trump am Freitag in Washington trat dabei in den Hintergrund. Allerdings erneuerten Marktteilnehmer am Devisen- und Aktienmarkt die Sorgen vor einer protektionistischen Politik der USA gegenüber Japan.

Positive Schlagzeilen lieferte die Notenbank Australiens: Sie veröffentlichte einen guten wirtschaftlichen Ausblick. Marktakteure interpretierten die Aussagen als Absage an weitere Zinssenkungen. Der australische Dollar legte gegenüber seinem US-Pendant zu. Der feste US-Dollar und die dank Trump gestiegene Risikobereitschaft unter Anlegern bremste den Goldpreis. Dieser sank um 0,2 Prozent auf 1.226 Dollar je Feinunze. Die politischen Risiken in Europa hätten aber deutlichere Abschläge verhindert, hieß es.

Banken- und Stahlwerte gesucht

Zu den Gewinnern gehörten einmal mehr die Bankenwerte, so legten Westpac in Sydney um 1,3 Prozent zu. Auch die meisten Aktien aus dem Energie- und Minensektor stiegen, so BHP Billiton um 1,8 Prozent und Rio Tinto um 1,1 Prozent. Die Aktie des größten australischen Goldproduzenten Newcrest Mining fiel um 3,2 Prozent, belastet vom fallenden Goldpreis. Aktien japanischer Stahlhersteller gehören bereits seit den US-Wahlen zu den Gewinnern in Tokio. "Mit den von Trump angekündigten Infrastruktur-Maßnahmen dürfte die Stahlnachfrage aus den USA steigen", sagte Yoshinori Ogawa, Stratege bei Okasan Securities. "Der Sektor dürfte bei den Gewinnen die Talsohle durchschritten haben", ergänzte Ogawa. So legten die Aktien von JFE Holdings seit November letzten Jahres um 44 Prozent zu, zum Wochenschluss ging es um 1,4 Prozent nach oben. Nippon Steel & Sumitomo Metal legten in den vergangenen drei Monaten um 29 Prozent zu, am Freitag weitere 2,3 Prozent.

Wie stark an der Börse inzwischen auf die Tweets des US-Präsidenten geschaut wird, zeigte sich nach Aussage eines Marktteilnehmers in der Aktie von Nippon Sharyo. So habe der US-Präsident in einer Kurznachricht das Fehlen von schnellen Zugverbindungen in den USA bemängelt. Nippon Sharyo baut unter anderem den Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen. Für die Aktie ging es in Tokio bei guten Umsätzen um 14,6 Prozent nach oben. Nach schwachen Geschäftszahlen fielen die Titel des Kosmetikkonzerns Shiseido um 7,1 Prozent auf ein Achtwochentief.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.720,60 +0,99% +0,38% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.378,93 +2,49% +1,38% 07:00 Kospi (Seoul) 2.075,08 +0,45% +2,40% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.197,33 +0,44% +3,02% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.591,50 +0,21% +6,87% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.665,59 +0,79% +4,45% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.102,47 +0,73% +7,70% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.699,81 +0,67% +3,54% 10:00 BSE (Mumbai) 28.350,19 +0,07% +6,47% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0639 -0,1% 1,0655 1,0693 +1,2% EUR/JPY 120,90 +0,1% 120,72 120,15 -1,7% EUR/GBP 0,8526 +0,0% 0,8525 0,8512 +0,0% GBP/USD 1,2477 -0,2% 1,2498 1,2562 +1,1% USD/JPY 113,64 +0,3% 113,31 112,36 -2,8% USD/KRW 1148,73 -0,2% 1150,98 1145,70 -4,9% USD/CNY 6,8826 +0,2% 6,8690 6,8611 -0,9% USD/CNH 6,8679 +0,1% 6,8645 6,8519 -1,5% USD/HKD 7,7579 -0,0% 7,7582 7,7583 +0,0% AUD/USD 0,7642 +0,3% 0,7623 0,7628 +5,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,01 53 +0,0% 0,01 -3,0% Brent/ICE 55,63 55,63 0% 0,00 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,80 1.228,46 -0,3% -3,66 +6,4% Silber (Spot) 17,61 17,65 -0,2% -0,04 +10,6% Platin (Spot) 1.002,05 1.014,25 -1,2% -12,20 +10,9% Kupfer-Future 2,68 2,65 +0,8% +0,02 +6,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2017 04:46 ET (09:46 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.