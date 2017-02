Als die Börse Frankfurt noch wirklich ein Handelsplatz war >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » WKÖ zum Aus für dritte Piste: nicht... » M Pharmaceutical Inc.: Closing... DividendenAdel Happy Börsday: Grandiose Multimedia-Doku von Börse ARD über die Zeit, als die Börse Frankfurt noch wirklich ein Handelsplatz war - und nicht primär Kulisse für TV und Touris. Am 9. Februar 1957 wurde der neue Handelsaal der Frankfurter Wertpapierbörse feierlich eröffnet und wird damit 60! Ein guter Grund sich die Börse in Frankfurt mal genauer anzuschauen, denn die hat sich im Laufe der Zeit ganz schön verändert. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...