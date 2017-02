Trump euphorisiert die Anleger >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » ATX-Trends: Flughafen Wien mit guten... » Wiener Werte, 10.2.: CA Immo, Flughafen... Börse Frankfurt: Trump euphorisiert die Anleger Die Hoffnung auf neue Geldgeschenke durch die US-Regierung treibt auch den Dax kräftig an. Der deutsche Aktienmarkt startet am Freitag mit Gewinnen. Gute Stimmung gibt es allen voran in der Automobilbranche.

