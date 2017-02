Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BT Group von 400 auf 325 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die jüngste Gewinnwarnung reduzierte Analyst Polo Tang seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019 um 7 bis 13 Prozent. Dessen ungeachtet zeichne sich der britische Telekomkonzern, an dem auch die Deutsche Telekom beteiligt ist, durch ein gutes Management-Team und eine starke Marktposition aus, schrieb er in einer Studie vom Freitag./edh/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0031 2017-02-10/11:22

ISIN: GB0030913577