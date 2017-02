Steigende Preise und Einsparungen haben ArcelorMittal im vergangenen Geschäftsjahr aus der Verlustzone herausgeführt. © ArcelorMittal Musste man in 2015 noch einen Verlust von 7,9 Mrd. US-Dollar vermelden, hat der weltgrößte Stahlhersteller im vergangenen Jahr wieder Gewinn gemacht. Denn ArcelorMittal verdiente unterm Strich 1,8 Mrd. Dollar. Konzernchef Lakshmi Mittal sagte am Freitag in Luxemburg: "2016 war ...

