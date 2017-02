Potsdam (ots) - Baden-Württemberg verfügt seit heute, 5:30 Uhr, mit Radio TEDDY über ein privates 24-Stunden-Vollprogramm speziell für Kinder und Familien: Seit der Morgenshow ist das Kinderradio für die ganze Familie jetzt auf dem landesweiten DAB+-Kanal 11B auf Sendung. Damit ist das einzigartige Programm von Mannheim bis Freiburg und von Karlsruhe über Heilbronn und Stuttgart bis nach Ulm für die Baden-Württemberger rund um die Uhr über den neuen digitalen Verbreitungsweg zu empfangen.



Bei der Radionutzung über DAB+ nimmt Baden-Württemberg deutschlandweit die absolute Spitzenposition ein. In keinem anderen Bundesland gibt es mehr Menschen, die über den neuen digitalen Verbreitungsweg hören. Radio TEDDY ist inzwischen auf diversen UKW-Frequenzen oder über DAB+ in Berlin und Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bremen/Bremerhaven, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und nun auch im Südwesten Deutschlands zu empfangen.



Katrin Helmschrott, Geschäftsführerin von Radio TEDDY: "Seit über 11 Jahren senden die Macher von Radio TEDDY mit Herz und Leidenschaft, Kreativität, Spaß und Liebe zum Detail dieses ganz besondere Programm für Kinder und Familien. Wir bedanken uns bei der LFK Baden-Württemberg für diese wichtige Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass Radio TEDDY aufgrund seines Alleinstellungsmerkmals ein riesiges Wachstumspotenzial hat. In acht Bundesländern hat Radio TEDDY bereits Lizenzen erhalten. Wir können mit Stolz sagen, dass wir mit unserem Programm Pionierarbeit leisten. Kommende Generationen werden verantwortungsvoll an das Medium Radio herangeführt. Und Radio TEDDY ist ein echter Beitrag für die Medienvielfalt in ganz Deutschland."



Über Radio TEDDY:



Radio TEDDY sendet ein auf Familien und deren Kinder ausgerichtetes Programm und vermittelt spielerisch Wissen, Bildung und Werte. Kindernachrichten, Hörspiele, Spaß, interaktive Shows und ein einzigartiger Musikmix aus Chart-Hits und Kinderliedern bilden den Kern von Radio TEDDY. Dazu gibt es viele Rubriken, die schlau machen: Englisch lernen, Kinderbuchvorstellungen, Lernspiele und der "Hausaufgabenhelfer". Speziell für Eltern sendet Radio TEDDY Tipps, die das Familienleben noch besser machen, namhafte Experten stehen mit ihrem Rat zur Seite. Radio TEDDY ist das Hör- und Mitmachprogramm für die ganze Familie.



