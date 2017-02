Hamburg (ots) - Am kommenden Sonntag wird der neue Bundespräsident gewählt. Die 16. Bundesversammlung, die aus 1.260 Wahlleuten besteht, wird dann über die nominierten Kandidaten in geheimer Wahl abstimmen. Auch Kiez-Ikone Olivia Jones gehört zu den Wahlleuten und wird von dem Ereignis über den Twitter-Account des offiziellen Stadtportals für Hamburg (@hamburg_de) berichten.



"Wir freuen uns auf Olivias Beobachtungen und originelle Kommentare während dieses spannenden Tages", so hamburg.de-Geschäftsführer Carsten Ludowig. Und Olivia ergänzt fast staatsmännisch: "Für mich war es schon eine große Ehre von den niedersächsischen Grünen als eine Mischung aus Wahlfrau- und -mann nominiert worden zu sein. Jetzt auch noch offiziell für meine Wahlheimat Hamburg berichten zu dürfen, macht die Sache richtig rund. Ein großer Vertrauensbeweis. Ich werde versuchen, mich auf Hamburgs Twitter-Account mit Trump-Witzen zurückzuhalten, kann aber nichts versprechen."



Der sogenannte "Twitter Takeover" der Drag-Queen wird Auftakt einer ganzen Reihe von Gast-Zwitscherern des Stadtportals werden. Der Twitter-Account @hamburg_de hat knapp 175.000 Follower, die von der hamburg.de-Redaktion mit aktuellen Informationen und unterhaltsamen Tweets versorgt werden.



Olivia Jones betreibt mehrere erfolgreiche Bars auf St. Pauli und ist auch durch ihre Kiez-Touren und ihr politisches Engagement über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt. Ihr schrilles Auftreten und ihre herzliche Art haben sie zu einer echten norddeutschen Institution gemacht.



OTS: Hamburg.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28998 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28998.rss2



Pressekontakt: Rückfragen zu dieser Presseinformation: hamburg.de GmbH & Co. KG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Torralf Köhler Tel.: +49 (0)40-68 87 57-650