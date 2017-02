Düsseldorf - Man mag kaum hingucken, so spannend gestaltet sich aktuell die technische Ausgangslage beim Silberpreis-Future, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die seit Jahresbeginn laufende Erholung des Edelmetallpreises komme derzeit in die "heiße Phase", denn unmittelbar vor der Brust liege das entscheidende Widerstandscluster aus dem Abwärtstrend seit Juli und der 200-Tages-Linie (akt. bei 17,85/92 USD) sowie dem Hoch vom April 2016 bei 18,03 USD. Ein Sprung über diese Hürden käme einem Befreiungsschlag gleich und würde der aktuellen Aufwärtsbewegung das Siegel "nachhaltig" verleihen. Schließlich wäre in diesem Fall eine abwärtsgerichtete Flagge "bullish" komplettiert, was neue Impulse auf der Oberseite lostreten dürfte. Die nächste Hinderniszone finde sich dann in Form des Tiefs vom August 2016 bzw. des Hochs vom Januar 2015 bei 18,37/51 USD, bevor nur noch kleinere Hürden etwaigen Notierungen von über 20 USD/Unze im Wege stünden.

