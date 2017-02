Frankfurt - Nach kräftigen Ausschlägen zu Wochenbeginn haben sich die Ölpreise in der zweiten Wochenhälfte stabilisiert, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Der kräftige Anstieg der US-Rohöllagerbestände in der letzten Woche lasse allerdings Zweifel daran aufkommen, dass der Ölmarkt infolge der OPEC-Kürzungen tatsächlich bereits unterversorgt sei. Der massive Anstieg der US-Rohölimporte auf ein 4,5-Jahreshoch stelle außerdem infrage, dass die OPEC-Länder ihre Öllieferungen in die USA wie angekündigt reduziert hätten.

