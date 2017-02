Woran könnte es liegen, dass die Aktie der Deutsche Rohstoff AG nicht anspringen will? Zugegeben: der Titel legte in einem Jahr rund 77% zu, aber eigentlich ist das ein Witz. Gestern veröffentlichte das Unternehmen nach Marktschluss exzellente Produktionsergebnisse aus der laufenden Ölförderung in den USA. Vom Markham-Bohrplatz förderten die 12 Bohrungen 4.113 Barrel Öläquivalent pro Tag. Der Anteil der Tochter Cub Creek Energy an der Produktion liegt bei 74%. Mit konservativen 50 US-Dollar je Barrel ...

