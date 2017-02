Im Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt - es ist die Generalprobe für die kommende Bundestagswahl. Die regierende SPD liegt in Umfragen zwar vorne, in Frage käme aktuell aber nur eine Große- oder eine Ampelkoalition.

Die regierende SPD liegt drei Monate vor der Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW einer Umfrage in Führung, könnte aber selbst mit Grünen und Linken keine Regierung bilden. Für die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft würden nach einem am Freitag veröffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...