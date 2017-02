BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 09-February-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 09/02/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2869973.504 190.0518843 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 09/02/2017 IE00B7VB3908 349842 GBP 7107290.66 20.31571584 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 09/02/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13584217.8 170.7503872 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 09/02/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 7289363.045 10.8916434 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 09/02/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8725330.213 208.6101997 Daily ETP



Boost ShortDAX 09/02/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 3916029.226 9.5876772 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 09/02/2017 IE00B7Y34M31 153241 USD 59722122.84 389.7267888 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 09/02/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 29837453.74 10.8201942 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 09/02/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7677178.301 571.6439539 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 09/02/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 12042194.07 6.2388743 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 09/02/2017 IE00B7ZQC614 142969114 USD 151798314.6 1.061756 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 09/02/2017 IE00B7SX5Y86 352358 USD 25780313.38 73.1651144 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 09/02/2017 IE00B8HGT870 568348 USD 12709085.67 22.3614505 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 09/02/2017 IE00B6X4BP29 11721 USD 1458825.379 124.4625355 Daily ETP



Boost Copper 3x 09/02/2017 IE00B8JVMZ80 165827 USD 2997062.809 18.0734308 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 09/02/2017 IE00B8KD3F05 18494 USD 1910167.324 103.2857859 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 09/02/2017 IE00B8VC8061 71351806 USD 53460183.67 0.7492478 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 09/02/2017 IE00B76BRD76 417652 USD 11195758.56 26.8064287 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 09/02/2017 IE00B7XD2195 3543538 USD 16645523.12 4.6974304 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 09/02/2017 IE00B8JG1787 22706 USD 2163794.464 95.2961536 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 09/02/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2099863.033 46.80820831 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 09/02/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2117943.878 70.83424342 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 09/02/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1022423.399 144.0641678 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 09/02/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13842056.42 59.84925944 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 09/02/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1953968.621 182.8531369 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 09/02/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 308653288.9 5993.267746 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 09/02/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 123617750.2 14543.26473 Daily ETP



Boost Palladium 09/02/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 630258.4286 65.7546613 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 09/02/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1307406.402 87.3292634 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 09/02/2017 IE00B94QL251 8063 USD 819870.6095 101.683072 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 09/02/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 433895.8702 7.7549261 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 09/02/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 130042.7347 76.4957263 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 09/02/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 685054.2623 90.2099371 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 09/02/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 523199.001 80.4797725 Daily ETP



Boost Silver 2x 09/02/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1275038.249 58.0116588 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 09/02/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1683229.68 53.202784 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 09/02/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 29974759.24 19.6391216 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 09/02/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 38328756.61 56.127442 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 09/02/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1362493.921 106.6114179 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 09/02/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7729325.944 64.6264711 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 09/02/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 942919.976 129.16712 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 09/02/2017 IE00BKS8QN04 893559 EUR 53625485.63 60.0133686 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 09/02/2017 IE00BKT09479 821 GBP 110506.5523 134.5999418 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 09/02/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7546502.051 54.24494175 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 09/02/2017 IE00BKT09032 2500 USD 259614.3745 103.8457498 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 09/02/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12057279.68 81.6612237 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 09/02/2017 IE00BLS09N40 578550 EUR 15103008.12 26.1049315 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 09/02/2017 IE00BLS09P63 277308 EUR 9458457.619 34.1081311 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 09/02/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1436201.634 168.9847787 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 09/02/2017 IE00BLNMQT00 65765 EUR 1952215.709 29.6847215 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 09/02/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2182549.153 17.5248848 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 09/02/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1216352.294 98.2752116 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 09/02/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 782173.0939 34.4539289 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 09/02/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1418641.761 68.1711562 Short Daily ETP



Boost Brent 09/02/2017 IE00BVFZGD11 336513 USD 6248865.366 18.569462 Oil ETC



Boost Gold 09/02/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2992080.512 25.5061932 ETC



Boost Natural Gas 09/02/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1195915.864 28.8408784 ETC



Boost BTP 10Y 5x 09/02/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3131943.915 68.4577905 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 09/02/2017 IE00BYNXPH56 39176 EUR 2141932.204 54.6746019 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 09/02/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2505868.559 84.2195523 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 09/02/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 165928.6126 108.2378425 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 09/02/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 348540.9485 68.6915547 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 09/02/2017 IE00BYTYHS72 103799 USD 3797610.476 36.5861952 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 09/02/2017 IE00BYTYHR65 92573 USD 2846590.34 30.7496823 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 09/02/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1050399.921 140.0533228 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 09/02/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 552190.2947 50.1991177 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/02/2017 IE00BYTYHQ58 2506354 USD 4657311.013 1.8582016 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 09/02/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7342603.547 124.4551264 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R25



Copyright RTT News/dpa-AFX