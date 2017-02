Die Baader Bank hat die Einstufung für Puma SE nach der Vorlage von Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe stark abgeschnitten und beim operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Freitag. In puncto Profitabilität sei dem Unternehmen die Trendwende gelungen. Angesichts der im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Bewertung der Aktien aber hielt Bosse an seiner "Hold"-Einschätzung fest./la/zb

