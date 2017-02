Nach nur einem Jahr nimmt Christine Hohmann-Dennhardt in Wolfsburg ihren Hut. Der Abgang der Compliance-Chefin ist noch ein Indiz dafür, dass der Vorstand den Dieselskandal nicht lückenlos klären will.

Als Ende Januar in Wolfsburg eine Handvoll VW-Mitarbeiter nach dem Mittagessen ihr erstes Meeting hat, dreht sich das Gespräch - wie so oft in den vergangenen Monaten - erst einmal um den Dieselskandal. "Wenn doch bloß mal diese negativen Schlagzeilen aufhören würden", seufzt einer von ihnen. Als ein anderer die Meldung auf den Tisch legt, dass VW sich gerade von Christine Hohmann-Dennhardt getrennt hat, wird ihnen klar, dass dieser Wunsch wohl vorerst nicht in Erfüllung geht. Denn der Abgang der für "Integrität und Recht" zuständigen Vorständin nährt den Verdacht, dass der Vorstand Dieselgate nicht aufklären will. Und er könnte weitere Wellen schlagen.

Die 66-jährige Compliance-Expertin war erst Anfang 2016 von Daimler zu VW gewechselt. In Stuttgart hatte sich die frühere Verfassungsrichterin mit der Aufarbeitung eines Schmiergeldskandals einen Namen gemacht: "Hart war sie in der Sache, beharrlich und am Ende rundum erfolgreich", attestiert man ihr bei Daimler. Bei VW, so berichten Insider, soll sie nicht die Macht bekommen haben, die sie für ihre Arbeit als nötig erachtete. Nun geht sie - angeblich mit einer Millionenabfindung.

Vom ersten Tag an hatte die Managerin einen übermächtigen Gegenspieler: Manfred Döss. Auf den ersten Blick stand der VW-Chefjustiziar in der Hierarchie klar unter der Vorstandsfrau. Doch Döss ist auch Vorstand der Porsche ...

