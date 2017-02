Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg forschen seit 07.02.2017 in dem Verbundprojekt "R2RBattery" an einem Konzept für die Umsetzung von Aluminium-Ionen-Batterien. An dem Projekt arbeiten insgesamt neun Verbundpartner. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das auf drei Jahre angelegte Vorhaben mit 3,7 Millionen Euro.

