Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Renommierte Analysten würdigen SAP Ariba als "Leader"(press1) - München, 10. Februar 2017 - Bei Kerntechnologien für dasBeschaffungswesen [1] gilt SAP Ariba [2] unter Marktforschern einstimmigals "Leader". Nachzulesen ist dies in einem 2016 veröffentlichten Gartner-Report, aber auch Forrester Research stuft SAP Ariba in "The ForresterWave: Contract Life-Cycle Management, Q3 2016" als dominierendenAkteur im Buy-Side-Geschäft ein. Für SAP Ariba ist dies der Lohn für seinStreben nach kontinuierlicher Innovation [3] und die strikte Fokussierungauf den Kundenerfolg.Marktführer bei Procure-to-Pay-SuitesIn seinem Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites, 2016 [4]untersuchte Gartner die Procure-to-Pay-Komplettlösungen von 12Softwareanbietern auf 12 Kriterien. Dabei wurden SAP Ariba und SAPFieldglass für ihre Performance in den Bereichen "Vollständigkeit derVision" und "Fähigkeit zur Durchführung" in den "Leader"-Quadranteneingeordnet.Spitzenposition bei Marktpräsenz und Produktportfolio für das ePurchasingIn seinem Marktüberblick "Vendor Landscape: ePurchasing Suites, 2016 To2017" vom November 2016 schreibt Forrester Research: "Ariba und SAP sindseit den späten 1990er Jahren im ePurchasing-Geschäft; dies zeigt sichsowohl in ihrer Marktpräsenz als auch in ihrem Produktportfolio. Mit derSaaS-Suite, die neben eProcurement, eSourcing, CLM, Ausgabenanalyse,eInvoicing und SRPM auch das Ariba Network als größtes Business-Netzwerkumfasst, nimmt SAP heute eine marktführende Position ein."Überlegener CLM-Anbieter für Buy-Side-VerträgeIn "The Forrester Wave: Contract Life-Cycle Management, Q3 2016: The14 CLM Vendors That Matter Most And How They Stack Up" (The ForresterWave: Contract Life-Cycle Management, Q3 2016, Forrester Research,Inc., Juli 2016) nahmen die Forrester-Experten 14 Anbieter von CLM-Software unter die Lupe und bewerteten sie nach 28 Kriterien. Dabeierzielte SAP Ariba in der Kategorie "CML-Management für Buy-Side-Verträge"jeweils maximale Punktzahlen für folgende Bewertungskriterien:· Unterstützung von Alt- und Fremdverträgen· Unterstütztes Vertragsspektrum· Finanzielle Ressourcen für die StrategieumsetzungBestnoten erzielte das Unternehmen auch in der Kategorie "Marktpräsenz"(nach Kundenbasis und Umsatz), mit der die kaufseitige Performancebewertet wurde."Im Beschaffungswesen dreht sich heute alles darum, Käufern und Verkäufernneuartige Möglichkeiten zur Vernetzung und Zusammenarbeit über dengesamten Source-to-Settle-Prozess zu geben - Möglichkeiten, die beidenSeiten maximale Handels- und Geschäftschancen eröffnen", erklärt AlexAtzberger, President von SAP Ariba. "SAP Ariba steht ihnen hier alskompetenter Partner zur Seite, indem es immer wieder wegweisendeInnovationen hervorbringt, die nicht nur die Automatisierung vonDokumenten und Prozessen ermöglichen, sondern einen echtenTransformationsprozess befördern und greifbaren Mehrwert schaffen."Ausführliche Informationen zu den zahlreichen Vorteilen der Source-to-Settle-Anwendungen [1] von SAP Ariba finden Sie unter: http://de.ariba.com/Über SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network finden Käufer undLieferanten aus mehr als 2,5 Millionen Unternehmen und 190 Ländernzusammen, um neue Chancen zu entdecken, Transaktionen gemeinsamabzuwickeln und ihre Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Als Käufer könnensie den gesamten Einkaufsprozess verwalten und dabei ihre Ausgabenkontrollieren, Einsparpotenziale erkennen und eine stabile Lieferketteaufbauen. Als Lieferant können sie sich mit profitablen Kunden vernetzenund bestehende Geschäftsbeziehungen effizient ausbauen, um ihreVertriebszyklen zu vereinfachen und ihre Liquidität in jeder Zyklusphasezu verbessern. Das Resultat ist ein dynamischer digitaler Marktplatz, indem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1 Billion US-Dollar getätigtwerden.Weitere Informationen zu SAP Ariba erhalten Sie unter http://de.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihr Geschäft profitabel zubetreiben. Vom Backoffice bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis insFilialregal, vom Desktop bis zum mobilen Endgerät -SAP versetzt Menschenund Unternehmen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten undGeschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Rund345.000 Kunden verlassen sich auf Anwendungen und Dienstleistungen vonSAP, um rentabel zu wirtschaften, sich kontinuierlich anzupassen undnachhaltig zu wachsen. Weitere Informationen zu SAP finden Sie unterhttp://www.sap.com.# # #Any statements contained in this document that are not historical factsare forward-looking statements as defined in the U.S. Private SecuritiesLitigation Reform Act of 1995. Words such as "anticipate," "believe,""estimate," "expect," "forecast," "intend," "may," "plan," "project,""predict," "should" and "will" and similar expressions as they relate toSAP are intended to identify such forward-looking statements. SAPundertakes no obligation to publicly update or revise any forward-lookingstatements. All forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties that could cause actual results to differ materiallyfrom expectations. The factors that could affect SAP's future financialresults are discussed more fully in SAP's filings with the U.S. Securitiesand Exchange Commission ("SEC"), including SAP's most recent Annual Reporton Form 20-F filed with the SEC. Readers are cautioned not to place unduereliance on these forward-looking statements, which speak only as of theirdates.(C) 2017 SAP SE. All rights reservedSAP and other SAP products and services mentioned herein as well as theirrespective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE inGermany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epxtrademark for additional trademarkinformation and notices.Pressekontakt:Eloquenza PRAmelie Nägelein / Ina RoheEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel: 089 242 038 0E-Mail: mailto:sapariba@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2017 05:45 ET (10:45 GMT)