Nach einem nahezu lethargischen Handel am Mittwoch, kam gestern wieder etwas Bewegung in den deutschen Leitindex. Vor allem die Rekordrallye an der Wall Street hat dem DAX geholfen sein Plus auszubauen. Am Ende des Tages schloss er deutlich über der 11.600 Punkte-Marke mit einem Plus von knapp 0,9 Prozent. Was dies für die charttechnische Situation nun bedeutet, erklärt Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.