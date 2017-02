Osram möchte in den kommenden Jahren bis zu tausend neue Mitarbeiter in Regensburg einstellen. Der Lichttechnikkonzern ist auf Expansionskurs. Im Weihnachtsquartal glänzten die Münchner mit starken Zahlen.

Der Lichttechnikkonzern Osram stellt in Regensburg in den kommenden Jahren bis zu 1000 neue Mitarbeiter ein. Der Bedarf steige durch die hohe Nachfrage von Infrarot-Chips, die für Iris-Scanner in Smartphones eingesetzt werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...