Hamburg (ots) - Der Kartenvorverkauf für die Zusatz- und Sonderkonzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Großen Saal der Elbphilharmonie beginnt am Montag, den 13. Februar, um 10.00 Uhr.



Karten gibt es im NDR Ticketshop im Levantehaus in der Mönckebergstraße 7 (Tel: 040 - 44 192 192), an den Konzertkassen der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH (Tel: 040 - 35 766 666), an den bekannten Vorverkaufsstellen, bei der Hamburg Tourismus GmbH sowie online unter www.ndrticketshop.de. Aufgrund der erwarteten starken Nachfrage ist die Kartenabgabe je Konzert auf max. 4 Tickets pro Person begrenzt.



Übersicht der Zusatz- und Sonderkonzerte



Zusatzkonzert 1 Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr, Antonio Méndez, Dirigent; Vilde Frang, Violine



Zusatzkonzert 2 Montag, 22. Mai, 20 Uhr, elf Cellisten des NDR Elbphilharmonie Orchesters; J'nai Bridges,Mezzosopran



Sonderkonzert 1 Freitag, 1. September, 19 Uhr, Opening Night, Thomas Hengelbrock, Dirigent; Klaus Maria Brandauer, Sprecher



Sonderkonzert 2, 3, 4 Donnerstag, 21. September, 20 Uhr; Fr, 22. September, 20 Uhr; So, 24. September, 18 Uhr, Thomas Hengelbrock, Dirigent; Evgeny Kissin, Klavier



Sonderkonzert 5 Freitag, 29. September, 20 Uhr, David Zinman, Dirigent; Barbara Hannigan, Sopran



Weitere Infos unter www.NDR.de/elbphilharmonieorchester



