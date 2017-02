Mainz (ots) -



Kaum gewählt, schon gefragt: Am Sonntag, 12. Februar 2017, wählt die 16. Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten - und abends um 19.10 Uhr stellt dieser sich bereits den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudio-Leiterin Bettina Schausten.



Die besten Chancen, als Nachfolger von Joachim Gauck ins Schloss Bellevue einzuziehen, hat Frank-Walter Steinmeier - der gemeinsame Kandidat von Union und SPD. CDU, CSU und SPD verfügen zusammen über weit mehr als die in den ersten beiden Wahlgängen nötigen 631 Stimmen. Zur Wahl treten zudem an: Für Die Linke der Armutsforscher Christoph Butterwegge, für die AfD deren stellvertretender Bundesvorsitzender Albrecht Glaser, für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag Richter Alexander Hold und für Die Piraten Engelbert Sonneborn.



In der "Was nun?"-Sendung wenige Stunden nach der Wahl wird das neue Staatsoberhaupt gleich mit einer der aktuell am häufigsten gestellten Fragen konfrontiert: Wie ist der politische Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump einzuschätzen? Aber auch die rechtspopulistischen Tendenzen in Europa und die Zukunft der Europäischen Union werden ebenso Thema sein wie Deutschland im Wahljahr 2017. Peter Frey und Bettina Schausten bitten den neu gewählten Bundespräsidenten zum knapp 20-minütigen Gespräch.



