Lauda-Königshofen - Commerzbank-Aktie: Die aktuellsten News - Commerzbank auf Talfahrt! Chartanalyse Noch im Sommer 2016 lag der Kurs der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) praktisch am Boden und tendiert um 5,17 Euro herum - erst Anfang August kam es zu einer leichten Verbesserung des angeschlagenen Chartbildes und erlaubte es einen Anstieg an die Widerstandszone um 7,85 Euro bis Jahresende zu vollziehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

