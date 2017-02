Aktien kauft man nahe an der Trendlinie, denn da sind sie am "billigsten", außerdem lässt sich der Stoppkurs eng unter eben solche Trendlinien legen. So die Faustregel. Daimler (ISIN DE0007100000) wäre jetzt in einer solchen Situation. Zugreifen?

Nur, wenn man bereit ist, von eben auf gleich wieder aus der Aktie herauszufliegen, weil die bullishe Seite ihre Chance doch nicht nutzen kann. Denn ob das gelingt, ist zur Stunde noch offen. Ansonsten wäre man besser dran, wenn man noch ein wenig warten würde, bis die Aktie nicht nur die entscheidende Unterstützung verteidigt, sondern auch die aktuell umkämpften Widerstände bezwungen hat. Sehen wir hin:

