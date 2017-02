Frankfurt - Die Unsicherheit bezüglich der Währungsunion ist deutlich gestiegen, berichten die Analysten der Helaba.Dabei kämen mehrere Dinge zusammen: Nachdem sich der IWF erneut quer stelle, gebe es Sorgen um ein Scheitern des Hilfspakets für Griechenland. Noch größere Ängste bestünden bezüglich eines Rechtsrucks in Frankreich bei den Präsidentschaftswahlen im April/Mai. So plane die rechtspopulistische Kandidatin Le Pen im Fall eines Wahlsieges ein Referendum über den Verbleib Frankreichs in der EU noch in diesem Jahr. Der überraschende Absturz des konservativen Hoffnungsträgers Fillon habe die Risikowahrnehmung der Investoren nochmals geschärft. In der sentix-Umfrage ist die Wahrscheinlichkeit eines Austritts Frankreichs aus dem Euro auf rund 6% angestiegen. Dies sei zwar immer noch ein vergleichsweise niedriger Wert. Die negativen Auswirkungen des so genannten "Frexit" auf die Finanzmärkte wären jedoch ungleich größer als der Austritt Großbritanniens aus der EU. Entsprechend vorsichtiger dürften die Anleger bei jeder neuen negativen Nachricht aus Paris werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...