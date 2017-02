Düsseldorf - Für die kommende Woche haben die Staaten der Eurozone Emissionen von insgesamt rund 20 Mrd. EUR angekündigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden keine Rückzahlungen gegenüber. Den Anfang mache Italien bereits am Montag. Um insgesamt bis zu 8 Mrd. EUR stocke der Stiefelstaat fünf BTPs mit Laufzeiten zwischen 2,5 und 30 Jahren auf. Weiter gehe es erst am Donnerstag mit Frankreich und Spanien. Frankreich erhöhe das Volumen zweier kurzer OATs um bis zu 7 Mrd. EUR auf und emittiere zudem eine neue 11-jährige OATi. Das Zielvolumen liege bei 1,5 bis 2,5 Mrd. EUR. Spanien gebe die betroffenen Anleihen wie gewohnt am heutigen Freitagnachmittag bekannt. Das Zielvolumen folge am Montag.

