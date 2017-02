Hamburg - An den Rentenmärkten scheint es wieder zu einer Flucht in Sicherheit zu kommen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Davon würden die Staatsanleihen aus Deutschland und aus den USA profitieren, deren Renditen entsprechend gesunken seien. Die Renditen der US-Staatsanleihen würden im zehnjährigen Bereich nur noch bei 2,36% rentieren, ein Rückgang von mehr als 10 BP gegenüber der Vorwoche, was auch mit dem überraschend niedrigen Lohnzuwachs in den USA im Januar zu tun haben dürfte. Die Bundrenditen hätten ähnlich stark nachgegeben und lägen jetzt bei 0,31%. Französische Anleiherenditen seien zwar auch gesunken, aber weniger stark als die Renditen der Bundesanleihen.

