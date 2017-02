Die Entscheidung des US-Berufungsgerichts gegen Trumps Einreisestopp auch für Iraner kam am 38. Jahrestag der Revolution. Präsident Ruhani findet wenig freundliche Worte für den Amtskollegen in Washington.

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat seinen amerikanischen Amtskollegen Donald Trump als "Anfänger" bezeichnet und die US-Iran-Politik scharf kritisiert. "Wir wollen keine Spannungen, sind keine Bedrohung, werden aber Drohungen und Respektlosigkeit nicht dulden", sagte Ruhani am Freitag. In den USA seien "einige Newcomer" an der Macht, so der Präsident in einer Rede zum 38. Jahrestag der islamischen Revolution.

Der Iran werde "rational" auf absurde Unterstellungen und Drohungen aus den USA reagieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...