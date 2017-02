FRANKFURT (dpa-AFX) - Der gute Geschäftsverlauf beim Lichtspezialisten Osram hat die Analysten der britischen Investmentbank Barclays überrascht. Experte David Vos rechnet nun auch weiterhin mit einem kraftvollen Gang in wichtigen Kernsparten und strich zwei Tage nach der Vorlage der Konzern-Quartalsbilanz am Freitag seine Verkaufsempfehlung für den Titel. Dabei hob er sein Votum von "Underweight" auf "Equalweight" an und sieht nun das Kursziel bei 55 (Kurs: 56,32) Euro nach zuvor 40 Euro. Zudem erhöhte der Experte seine Gewinnschätzungen.

Es gebe derzeit keine Hinweise, dass sich an den jüngst guten Trends in wichtigen Geschäftsfeldern etwas ändern sollte, so Vos. So habe der Bereich Opto Semiconductors, der unter anderem Leuchtdioden für Autoscheinwerfer produziert, sich dank eines guten Mix deutlich besser geschlagen als gedacht. Auch im Geschäft mit Spezialbeleuchtungen (Specialty Lighting) habe sich der Mix nicht so sehr zum Negativen gewendet wie befürchtet - zudem profitiere der Bereich auf der Ergebnisseite und bei den Barmitteln von seinen zugehörigen chinesischen Standorten.

Der sehr zuversichtlich stimmende Start des Konzerns in das neue Geschäftsjahr lasse nun Raum für eine Anhebung der Ziele im Laufe des nächsten Monate, so der Branchenexperte weiter. Allerdings sei viel hiervon bereits in den Markterwartungen enthalten. Da dies sich auch im Aktienkurs widerspiegele, entschied sich Vos gegen eine Kaufempfehlung.

Zudem sieht der Experte einige Fragezeichen hinter der längerfristigen Entwicklung bei Osram. Risiken berge vor allem die Strategie, die der Konzern mit dem Bau einer neuen Chipfabrik in Malaysia verfolge. Er könne keine Vorteile darin erkennen, dass Osram sich den eigenen Mix durch eine preisanfällige Produktlinie verwässere.

Entsprechend der Einstufung "Equal Weight" rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten in etwa wie die anderen Titel im beobachteten Sektor entwickeln wird./tav/la/stb

