Einen deutlichen Gewinnrückgang musste der kanadische Agrarkonzern (Produktion von Düngemitteln; Agrarhandel) im abgelaufenen Geschäftsjahr hinnehmen: Nach 988 Millionen Dollar im Vorjahr blieben diesmal 592 Millionen Dollar übrig. Dies entsprach einer Verminderung von 6,98 auf 4,29 Dollar je Aktie.



An den Zahlen des vierten Quartals kann man keine Trendwende ablesen, hier sank der Gewinn je Aktie von 1,45 auf 0,49 Dollar. Der Konzern führt die Entwicklung in erster Linie auf die gesunkenen Absatzpreise zurück.



Auf bereinigter Basis betrug das Quartalsergebnis 0,60 Dollar je Aktie, damit wurde der Konsens um 7 Cent verfehlt. Der Umsatz des Konzerns schrumpfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent auf 2,28 Milliarden Dollar, an dieser Stelle lag man 60 Millionen Dollar über der externen Erwartung.



Das neue Jahres-Gewinnziel des in Calgary ansässigen Konzern ist von 4,50 bis 6,00 Dollar recht weit gespannt.



Die Agrium-Aktie verteuerte sich in den vergangenen zwölf Monaten um rund 21 Prozent, sie hatte am 24. Januar bereits 111,88 Dollar markiert. Nach dem gestrigen Tagesverlust von 1,0 Prozent schloss der Wert bei 104,02 Dollar.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst