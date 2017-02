Das Hamburger Landgericht lässt sich nicht beirren. Der ZDF-Moderator Böhmermann darf Erdogan weiterhin nicht als Zoophilen mit "Schrumpelklöten" beschimpfen - und muss dem türkischen Präsidenten die Kosten erstatten.

Es kommt selten vor, dass vor einem deutschen Gericht Kraftausdrücke wie "Sein Gelöt stinkt streng nach Döner" in Serie fallen, ohne dass es einen Ordnungsruf gibt. Fast nie jedoch gehen solche Verbalinjurien von der Richterin selbst aus. Am Freitag am Landgericht Hamburg musste Richterin Simone Käfer allerdings solche Passagen vortragen, um klarzustellen: Große Teile des Schmähgedichts auf den türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan, das der ZDF-Moderator Jan Böhmermann in seiner Sendung vorgelesen hatte, bleiben verboten.

Im vergangenen Jahr hatte das beleidigende Gedicht für viele Schlagzeilen gesorgt. Gegen Böhmermann wurde sogar wegen des Verdachts der Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts ermittelt - aber keine Anklage erhoben. In Folge des Skandals soll der entsprechende Paragraph nach dem Willen der Bundesregierung gestrichen werden. Die Hamburger Richterin stellte dagegen am Freitag klar: Das Gedicht berühre den Kernbereich der Persönlichkeit Erdogans. Immerhin: Nicht das ganze Gedicht ist verboten, sondern nur seine derbsten Stellen. Das hatte die Kammer bereits in einer einstweiligen Verfügung festgelegt.

Das Urteil ist eine Niederlage für den renommierten Medien-Anwalt Christian Schertz, der Böhmermann vertrat und gegen Erdogans Anwalt Michael-Hubertus von Sprenger antrat. Schertz hatte sich in der Verhandlung im November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...