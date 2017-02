Aufgrund der jüngsten Vorkommnissen rund um das Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Sperrung der Dortmunder Südtribüne in einem Bundesligaspiel und 100.000 Euro Geldstrafe für den BVB gefordert. Ein entsprechender Antrag sei den Dortmundern am Freitag zugestellt worden, teilte der DFB mit.

"Eine derartige Verunglimpfung und Diffamierung von einzelnen Personen und Vereinen durch Transparente und Schmähgesänge ist nicht hinnehmbar und muss konsequent sanktioniert werden", erklärte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses. "Dasselbe gilt auch für den Einsatz von Pyrotechnik. In beiden Punkten gab es gravierendes Fehlverhalten von Teilen der Dortmunder Zuschauer, das ein massiveres Eingreifen der DFB-Organe erfordert."