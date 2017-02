Die wiederaufgeflammte Trump-Rally dürfte an der Wall Street am Freitag ihre Fortsetzung finden. Zwar scheint die Dynamik nicht das Vortagesniveau zu erreichen, aber Aufschläge und damit neue Rekordstände sind nach Auffassung von Händlern durchaus drin. Aktuell suggeriert der Aktienterminmarkt einen gut behaupteten Start am Kassamarkt. Als Auslöser der Rekordjagd fungierten vage Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hat in den kommenden Wochen "phänomenale Steuerpläne" in Aussicht gestellt. Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte später, der Plan ziele sowohl auf die Wirtschaft als auch auf individuelle Steuerzahler. "Wir gegen davon aus, dass die Aufwärtsbewegung auch in den nächsten Tagen noch anhalten wird, denn das Thema Steuern und Fiskalreform steht nun wieder auf dem Radar des Marktes und die Erwartungen steigen", sagt Analyst Charalambos Pissouros von IronFX.

Überhaupt gehen Marktteilnehmer davon aus, dass die Politik zum Wochenschluss das Börsengeschehen ganz entscheidend beeinflussen dürfte. Denn in Washington steigt das viel beachtete Gipfeltreffen zwischen dem japanischen Ministerpräsident Shinzo Abe und Trump. Mit Spannung beobachte der Markt, ob Trump der Exportnation Japan mit protektionistischer Abschottung drohe oder den Vorwurf der Währungsmanipulation an die Adresse Abes erneuere. Vorbörslich werden die Import- und Exportpreise für Januar veröffentlicht, Anleger erhoffen sich Hinweise auf die Inflationsentwicklung in den USA und damit auch auf die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank. Im frühen Handel steht dann noch Verbraucherstimmung auf der Agenda, die Rückschlüsse auf den für das US-BIP so immens wichtigen Konsum zulassen dürfte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2017 06:34 ET (11:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.