Mehr als 20 Ur- und Erstaufführungen von Komponisten aus zehn Nationen stehen auf dem Programm der Wittener Tage für neue Kammermusik 2017, die das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Witten seit 1969 veranstalten. Das renommierte Festival beginnt am 5. Mai. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.



Zu den zentralen Werken des Festivals zählt ein neuer Zyklus von Brian Ferneyhough (1943, GB). Auf dem Programm stehen zudem mehrere Novitäten für Streichquartett, u.a. von Harrison Birtwistle (1934, GB) und Philippe Hurel (1955, F). Außerdem Werke für Doppelquartett bzw. für acht im Raum verteilte Streicher von Milica Djordjevic (1982, Serbien) und Rand Steiger (1957, USA). Sie werden von den führenden beiden Quartett-Formationen der Neuen Musik, Arditti Quartet und JACK Quartet, aus der Taufe gehoben. Weitere Ausführende sind u.a. das Ensemble Modern und das Ensemble Orchestre Contemporain aus Lyon. Das WDR Sinfonieorchester Köln ist mit Novitäten von Nicolaus A. Huber (1939, D), Eun-Hwa Cho (1973, Südkorea) und Philippe Manoury (1952, F) zu hören.



Am Hammerteich, einem Freizeitareal in Witten, bietet das Festival Klangkunstarbeiten und -aktionen im Freien an. Dabei arbeitet u.a. Gordon Kampe (1976, D) mit Chören aus Witten zusammen. Musikpädagogische und wissenschaftliche Aktivitäten begleiten das Programm.



Das Kulturradio WDR 3 sendet alle Festival-Konzerte. Live ausgestrahlt werden vier Konzerte: am Freitag, 5. Mai 2017, 20.04 - 24.00 Uhr und am Samstag, 6. Mai 2017, 16.04 - 22.00 Uhr. Aufnahmen der restlichen Konzerte folgen am Sonntag, 7.Mai 2017, 20.04 - 24.00 Uhr.



Eintrittskarten zu allen Konzerten erhalten Sie über tickets@wittenertage.de sowie per Telefon über die Ticketkasse im Saalbau Witten unter 02302 / 5812441.



Das komplette Programm der 49. Wittener Tage für neue Kammermusik vom 5. bis 7. Mai 2017 mit weiteren Informationen gibt es auf http://www.wdr.de/k/witten sowie am WDR 3-Hörertelefon 0221 / 56789 333 und auf wittenertage.de.



