Frankfurt - Der Weizenpreis an der CBOT sprang nach der WASDE-Veröffentlichung des US-Landwirtschaftsministeriums um bis zu 3% nach oben und erreichte mit 444 US-Cents je Scheffel ein 6-Monatshoch, berichten die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Grund hierfür sei eine Abwärtsrevision der Lagerendbestände in den USA und weltweit aufgrund höherer US-Exporte und einer schwächeren Ernte in Indien gewesen. Die globalen Endbestände würden deswegen knapp 5 Mio. Tonnen niedriger ausfallen als bislang erwartet, lägen mit 248,6 Mio. Tonnen aber noch immer auf einem Rekordniveau. Die Preisreaktion scheint den Analysten von Commerzbank Corporates & Markets überzogen, zumal auch die geringere Weizenernte in Indien keine wirkliche Überraschung darstelle. Allerdings hätten bei Weizen bis zuletzt hohe Netto-Short-Positionen unter den kurzfristig orientierten Marktteilnehmern bestanden, sodass es hier zu Short-Eindeckungen gekommen sein könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...