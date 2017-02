Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HHLA nach einem Gerichtsurteil zur geplanten Elbvertiefung von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Planungssicherheit habe sich durch das Urteil nicht erhöht, was angesichts der hohen Wettbewerbsintensität ein Nachteil für den Hafenbetreiber sei, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Freitag. Dennoch sei der zum Teil zweistellige Kurseinbruch in Reaktion auf den Gerichtsentscheid übertrieben, denn das Projekt sei nur verzögert, nicht gestoppt worden./edh/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2017-02-10/13:12

ISIN: DE000A0S8488