"Die Ketzerbraut" am Dienstag, 14. Februar 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1 Traue deinen Augen nicht. (Heiligen-)Schein, heißt nicht (heilig) sein. Im Historienfilm "Die Ketzerbraut" spielt sie die skrupellose Walpurga von Gigging, die nicht nur eine Leiche im Keller hat: "In den Augen der Zuschauer spiele ich die Böse", erklärt die Schauspielerin im SAT.1-Interview. "Aber die Figur versteht sich selbst nicht als 'böse'. Sie fühlt sich im Recht. Und das ist eine Herausforderung. Ich, als Elena Uhlig, lehne natürlich sehr viele ihrer Handlungen ab. Trotzdem muss ich die Figur überzeugend spielen. Das ist schon schwierig." Welche dunklen Absichten Walpurga von Gigging verfolgt zeigt SAT.1 am 14. Februar 2017 um 20:15 Uhr.



(c)SAT.1/Tom Wagner



"Die Ketzerbraut" am Dienstag, 14. Februar 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1 Kann dieser Engel Sünde(r) sein? Ruby O. Fee spielt im gleichnamigen großen TV-Event in SAT.1 "Die Ketzerbraut". Als junge Kaufmannstochter Veva, der in den Wirren der Reformation alles genommen wird, kämpft sie für ihr Glück und ihre Freiheit. Im Interview erklärt die Schauspielerin: "Ich habe großen Respekt vor der Figur Veva. Sie ist selbstbewusst, mutig, sie weiß, was sie will und glaubt an sich! Im Gegensatz dazu bin ich eher ein zurückhaltender Mensch und denke viel über meine Entscheidungen nach." Ob Vevas Mut in Zeiten der Glaubenskriege ausreicht, zeigt SAT.1 am 14. Februar um 20:15 Uhr.







(c)SAT.1/Tom Wagner



Bei Fragen: 089/9507-1170